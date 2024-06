Imagens de palestino amarrado a jipe militar israelense provocam indignação

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2024 - 8:05 Para compartilhar:

Soldados israelenses amarraram um palestino ferido na frente de um veículo militar durante uma operação na cidade de Jenin, Cisjordânia, confirmou neste domingo o Exército, que admitiu ter violado os protocolos operacionais.

As imagens do incidente, que aconteceu no sábado (22), viralizaram e mostram um homem amarrado ao capô de um jipe militar israelense enquanto o veículo avança por uma passagem estreita.

O Exército afirmou que o homem ficou ferido durante uma “operação antiterrorista” que procurava suspeitos na área.

Durante o tiroteio entre soldados e milicianos, um suspeito ficou ferido e foi capturado, afirma o comunicado militar.

“Em violação às ordens e protocolos operacionais, o suspeito foi levado pelas forças e amarrado ao veículo”, confirmou o Exército de Israel, admitindo que esta forma de ação “não está de acordo” com seus valores e que investigará o ocorrido.

O homem ferido foi entregue ao Crescente Vermelho palestino e recebe tratamento em um hospital em Jenin, informaram fontes médicas à AFP.

Jenin é um reduto de grupos armados palestinos e o Exército israelense efetua operações com frequência na região.

A violência na Cisjordânia ocupada aumentou desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza, em 7 de outubro.

Ao menos 553 palestinos morreram na Cisjordânia em ações das tropas de dos colonos israelenses desde o início da guerra de Gaza, segundo as autoridades palestinas.

Além disso, ao menos 14 israelenses morreram em ataques de palestinos no mesmo período, segundo um balanço da AFP baseado em dados divulgados pelas autoridades israelenses.

