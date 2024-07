Vídeo: policiais disparam contra mulher negra desarmada nos EUA

Imagens divulgadas pela polícia do estado de Illinois mostram agentes matando a tiros uma mulher negra desarmada em sua casa, depois de ela pedir ajuda por suspeitar de um possível invasor.

Sonya Massey, de 36 anos, ligou para a polícia relatando um possível intruso em sua casa. Os agentes chegaram após a meia-noite de 6 de julho, conforme informou o gabinete do xerife do condado de Sangamon.

Police in Illinois, USA, shoot and kill a woman "inside her home."

Sonya Massey, 36, called the police to report an intruder but was killed by the police.

