Imagens de câmeras de vigilância mostram rapper Sean ‘Diddy’ Combs agredindo ex-namorada

Um vídeo de uma câmera de vigilância divulgado nesta sexta-feira (17) mostra Sean “Diddy” Combs agredindo fisicamente sua ex-namorada Casandra Ventura, corroborando as alegações feitas pela cantora, conhecida como Cassie, em um processo já resolvido no final do ano passado.

Combs é alvo de várias ações cíveis que o acusam de ser um predador sexual violento que usava álcool e drogas para subjugar suas vítimas.

As imagens de 2016, obtidas e publicadas pela CNN, mostram o rapper batendo, arrastando e chutando Cassie, que em seu recente processo disse que Combs a sujeitou a mais de uma década de coerção por meio de força física e drogas, além de um estupro em 2018.

No vídeo, Cassie sai de um quarto de hotel, e Combs, que vestia apenas uma toalha, a persegue pelo corredor. Ao alcançá-la, ele a joga no chão e a chuta. Combs então agarra a ex-namorada pela jaqueta e a arrasta pelo chão.

“O vídeo comovente apenas confirmou o comportamento perturbador e predatório do Sr. Combs. Palavras não podem expressar a coragem e a força que a Sra. Ventura demonstrou ao se apresentar”, escreveu o advogado de Cassie, Douglas Wigdor.

Ventura processou Combs em um tribunal federal em novembro passado, mas os dois chegaram a um acordo amigável logo depois.

O caso foi seguido por uma série de acusações igualmente sinistras de agressão sexual contra a estrela do hip-hop. Cassie conheceu Combs quando ela tinha 19 anos e ele 37.

O rapper a contratou para a sua gravadora e então iniciaram um relacionamento. Combs negou veementemente todas as acusações e seu advogado não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da AFP.

Em março, agentes armados invadiram as luxuosas propriedades de Combs em Miami e em Los Angeles, uma operação altamente divulgada que sugeria que uma investigação sobre o rapper estava em andamento.

