Imagens de câmera corporal mostram perseguição e tiro contra estudante de medicina

Imagens das câmeras corporais dos policiais militares envolvidos na morte do estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, foram incluídas no processo do caso, na sexta-feira, 10. O rapaz foi baleado dentro de um hotel na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, no dia 20 de novembro de 2024.

Os agentes passaram a perseguir o estudante após ele ter dado um tapa na viatura, onde estava o policial Guilherme Augusto Macedo, responsável pelo disparo que matou Marco Aurélio. Ele teve a prisão preventiva solicitada pela Polícia Civil e aceita pelo MPSP (Ministério Publico de São Paulo), mas a Justiça ainda não decidiu.

Ao jornal “Folha de S.Paulo”, João Carlos Campanini, advogado do policial, disse que não há motivos para a decretação da prisão.

As imagens anexadas ao processo mostram o momento em que o policial usou diversas vezes a expressão: “Você vai tomar”, que significa levar um tiro.

Mesmo com o estudante de medicina baleado, caído no chão e sem oferecer resistência, o policial seguiu com as ameaças: “Se você se mexer, você vai tomar mais um”.

Marco Aurélio apenas disse: “Tira a mão de mim”. O agente ainda questionou o motivo de ele ter dado um tapa na viatura. Ao jornal, o advogado da família do estudante afirmou que se tratou de uma “execução”.