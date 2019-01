Imagens belíssimas: começa na China o Festival do Gelo

Teve início na província de Heilongjiang, no norte da China, o Festival Internacional de Esculturas de Gelo e Neve de Harbin, o maior festival de neve e gelo do mundo.

O festival anual acontece oficialmente de 5 de janeiro a 5 de fevereiro, mas algumas atrações abrem para os visitantes antes da cerimônia de abertura, incluindo o mais popular de todos – o Harbin Ice and Snow World, feito com blocos de gelo do rio Songhua.

Confira algumas imagens do evento: