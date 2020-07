Imagem forte: mais de dez dias após sofrer joelhada ilegal, lutador do LFA segue com grave fratura no olho; veja Boston Salmon recebeu uma joelhada ilegal brutal de Shawn West no último dia 10 de julho, acabou nocauteado, mas ficou com a vitória por conta da ilegalidade do golpe

No último dia 10 de julho, pelo LFA 84, Boston Salmon recebeu uma joelhada ilegal brutal de Shawn West e acabou nocauteado. Pouco mais de dez dias após o embate, Brian Butler, empresário do atleta, publicou no Instagram uma foto de Salmon (VEJA ABAIXO) ainda com o olho vermelho e bastante inchado. Segundo o agente, o ex-UFC sofreu fraturas nos ossos orbital e malar.

Ainda na publicação, Butler cobrou uma ação mais rígida da Comissão Atlética de Dakota do Sul e do LFA contra West, que já se desculpou. Por conta do golpe ilegal, Salmon ficou com a vitória no combate.

Confira abaixo a declaração do empresário:



“O incidente ocorrido no LFA foi extremamente infeliz. Acreditamos que Boston é um talento especial e é capaz de competir com os melhores do mundo. Sua participação no UFC não correu conforme o planejado, porque foi determinado pelos médicos que o corte de peso para o peso-galo era muito extremo para a sua constituição corporal. Ficamos extremamente empolgados em reiniciar a carreira de Boston no peso-pena com o LFA e levá-lo de volta a um grande show. Boston estava no controle dessa luta e, no segundo round, quando ele e seu oponente, Shawn West, acertaram ganchos simultâneos, fazendo com que ambos caíssem. Quando Boston se levantava, foi atingido por uma joelhada ilegal que terminou a luta. O que temos de focar aqui, antes de mais nada, é a saúde de Boston. A joelhada entrou com uma força incrível e fez com que Boston sofresse fraturas no osso orbital e no malar. Além da desclassificação, achamos que deva haver ações disciplinares aplicadas pela Comissão para estabelecer uma maior precaução sobre esses tipos de faltas. Não havia dúvida sobre a ilegalidade da joelhada, e Boston recebeu a vitória. Não era assim que Boston queria que a luta fosse determinada. Como equipe, sentamos com Boston e sua família para discutir o que queremos fazer no futuro. Boston gostaria de agradecer ao LFA e sua equipe por colocá-lo de volta no cage e por lhe dar a oportunidade de se apresentar. Por enquanto, Boston passará por um exame mais aprofundado e determinaremos os próximos passos a seguir”.

