Imagem forte: Cadela é morta a pauladas enquanto procurava comida em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul vai investigar caso de maus-tratos a uma cadela que morreu na noite de domingo (12), em Campo Grande. Segundo a ONG Abrigo dos Bichos, o animal foi agredido a pauladas por uma moradora da região do Residencial Búzios.

A cadela, batizada de Miska, chegou a ser socorrida pela entidade, mas não resistiu a ferimentos. Em comunicado nas redes sociais, a ONG informou que o animal foi agredido enquanto revirava o lixo de uma residência a procura de comida.

De acordo com a Abrigo dos Bichos, o Boletim de Ocorrência do caso foi registrado na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT). A ONG também pretende processar a agressora para ressarcir a entidade pelos gastos com a clínica que atendeu Miska.