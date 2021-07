Imagem de Messi é projetada em monumento à bandeira argentina

Uma imagem luminosa de Lionel Messi, com sua camisa 10, foi projetada nesta sexta-feira sobre o gigantesco monumento à bandeira argentina, uma homenagem em sua cidade natal de Rosario antes da final que será disputada entre a ‘Albiceleste’ e o Brasil valendo o título da Copa América-2021 no Rio de Janeiro.

O colossal grupo escultórico, formado por uma torre com um mastro de 70 metros de altura e propileu com chama votiva, foi colorido de branco e azul claro com a técnica de Video Mapping, utilizando projetores que geram animações 3D, refletidas em superfícies reais.

Cerca de 300 km ao norte de Buenos Aires e com o apoio de uma empresa privada, também figuram no monumento as imagens de Ángel Di María e Giovanni Lo Celso, dois outros integrantes da seleção argentina que nasceram em Rosário.

Antes de se transferir para o Barcelona aos 13 anos, Messi deu seus primeiros passos no Newell’s Old Boys, enquanto Di María e Lo Celso jogavam no Rosario Central, forte rival na cidade.

Nas paredes da escultura é possível ler frases como “Essas cores nos unem”, “Esta final nos une” e “Esta camisa nos une”.

