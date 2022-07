Illycaffè transforma loja em São Paulo em restaurante

SÃO PAULO, 27 JUL (ANSA) – Inaugurada em janeiro de 2021, a primeira loja da marca italiana illycaffè na América Latina, situada em uma das áreas mais nobres de São Paulo, agora se tornou também um restaurante.







O novo illy Caffè San Paolo, localizado no número 1497 da rua Haddock Lobo, nos Jardins, começou a funcionar em junho em formato de soft opening e agora está aberto definitivamente, como parte da estratégia da empresa de cafés premium para estreitar sua relação com o consumidor final.

O espaço havia sido inaugurado em 2021 como cafeteria e loja, mas logo se tornou pequeno diante de seu sucesso. A illycaffè então decidiu fechá-lo para reforma em 18 de abril e agora o reinaugurou também como restaurante.

Além do espaço mais amplo para compra de produtos da marca, o illy Caffè San Paolo conta com 17 mesas para o público desfrutar de refeições tipicamente italianas, do café da manhã ao jantar.

O cardápio inclui sanduíches, croissants, focaccias gourmet feitas com “pinsa romana”, saladas, massas, risotos e sobremesas finas, além de uma extensa carta de vinhos e coquetéis – sem contar, é claro, o tradicional café da illy, servido como espresso, em preparações elaboradas tradicionais ou através de variados drinks, como o novo “Pistacchio e Chocolate”, em receita exclusiva recém-chegada da Itália.

“Essa expansão nos permite oferecer ao público o menu completo criado em Trieste, além de proporcionar maior conforto aos frequentadores da cafeteria e da loja para que aproveitem a beleza e as características distintas do mundo illy”, disse Frederico Canepa, diretor da illycaffè no Brasil.

O illy Caffè de São Paulo – única unidade da marca na América Latina – fica no térreo da nova sede brasileira da Università del Caffè, instituição fundada em 1999 para disseminar a cultura do café e suas particularidades. (ANSA).