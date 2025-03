Illycaffè tem alta de 42% no lucro líquido em 2024

TRIESTE, 31 MAR (ANSA) – A empresa italiana illycaffè registrou aumento de 6% no faturamento em 2024, para 630 milhões de euros, enquanto o lucro líquido avançou 42% na comparação com 2023, chegando a mais de 33 milhões de euros.

Os números estão no balanço consolidado do ano passado, aprovado pelo conselho de administração da companhia de Trieste.

Segundo a illy, o crescimento em 2024 foi capitaneado pelo incremento no volume de vendas em todos os principais mercados, sobretudo na Itália, onde a companhia é líder no segmento superpremium; nos Estados Unidos, com expansão de 11%; e na Europa, com destaque para Espanha, França e Reino Unido.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) totalizou 110 milhões de euros, evolução de 19% em relação a 2023, e a margem Ebitda ficou em 17,5%, alta de 1,9 ponto percentual em um ano.

Já o lucro antes de juros e impostos (Ebit) somou 61 milhões de euros (+50%), e a posição financeira líquida totalizou 109 milhões (+10%), graças a uma geração de caixa positiva que permitiu a realização de investimentos estratégicos para apoiar o aumento da capacidade produtiva, da inovação sustentável e da transformação digital.

Por conta dos resultados recordes, a illycaffè pagará um prêmio total de mais de 1 milhão de euros para mais de mil funcionários no mundo todo.

“2024 foi o terceiro ano seguido de forte crescimento orgânico, com um incremento na faixa dos dois dígitos no Ebitda e no lucro líquido, apesar de um contexto macroeconômico e geopolítico desafiador, unido a um constante aumento dos preços da matéria-prima”, disse Cristina Scocchia, CEO da empresa.

“2025 se apresenta como um ano complexo para nosso setor por causa do incremento do preço da matéria-prima, que, após ter crescido cerca de 40% em 2024, agora dobrou. Tentaremos mitigar o impacto negativo derivante do café verde e continuaremos a investir em inovação e expansão internacional”, acrescentou a executiva, que também confirmou o plano de 120 milhões de euros para dobrar a capacidade produtiva e logística em Trieste.

Do ponto de vista dos canais, o segmento HoReCa (hotéis, restaurantes e cafeterias) registrou evolução de 6% na comparação com 2023, com destaque para Itália, EUA, Espanha e França, enquanto o setor definido como “Distribuição Moderna” teve alta de 10%. (ANSA).