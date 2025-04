Illycaffè prega ‘nervos firmes’ contra tarifaço de Trump

ROMA, 7 ABR (ANSA) – A CEO da empresa italiana illycaffè, Cristina Scocchia, disse nesta segunda-feira (7) que é preciso manter os “nervos firmes” para lidar com o pânico provocado pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra importações do mundo inteiro.

Em entrevista à ANSA, a executiva declarou que a situação ainda é “muito fluída”. “É preciso manter os nervos firmes, entender como evolui o debate e como evoluem as negociações em nível nacional e europeu”, afirmou Scocchia à margem de um evento em Milão para apresentar novas cápsulas da illy.

“Depois, obviamente, tomaremos nossas decisões, mas o contexto ainda é muito volátil”, acrescentou. Na semana passada, a CEO revelou que a illycaffè avalia transferir parte da produção, hoje concentrada em Trieste, na Itália, para os Estados Unidos.

“Estamos fazendo scouting, um trabalho de avaliação para entender se uma parte do que vendemos no mercado dos EUA pode ser produzida ali”, disse ela à ANSA. Hoje os Estados Unidos são o segundo principal mercado da illy, com cerca de 20% do total, atrás apenas da Itália, com 30%. (ANSA).