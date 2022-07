illycaffè patrocina cerimônia do The World’s 50 Best Restaurants

SÃO PAULO, 15 JUL (ANSA) – A marca italiana illycaffè renova sua parceria com a premiação “The World’s 50 Best Restaurants 2022” e irá patrocinar a cerimônia que celebrará os 20 anos do ranking no próximo dia 18 de julho em Londres.

“Estamos orgulhosos de renovar nossa parceria com os 50 Melhores Restaurantes do Mundo 2022 e de celebrar o 20º aniversário do evento, continuando o apoio a indústria de restaurantes de alto nível, que se esforça para voltar ao normal após os desafios colocados pela pandemia”, destaca a CEO da illycaffè, Cristina Scocchia.

Ainda conforme Scocchia, “o constante compromisso da illy em obter o melhor café sustentável de alta qualidade que a natureza pode produzir, e sua vocação para a excelência e inovação no mundo do café sempre fizeram dele uma combinação perfeita para trabalhar com os melhores chefs do mundo”.

Já o diretor de conteúdo da premiação, William Drew, afirmou que “mal pode esperar” para “receber a comunidade gastronômica global em Londres”.

“Esperamos ansiosamente essa celebração emocionante e estamos empolgados com a parceria com a illycaffè nesta ocasião histórica, que marca o 20º ano da premiação”, acrescentou.

O brand 100% Arábica illy será o parceiro exclusivo de café em todos os eventos oficiais que serão realizados em Londres, entre 16 e 18 de julho, incluindo o #50BestTalks, a Festa dos Chefs e o evento principal: a cerimônia de premiação.

Uma nova versão do Personal Blender também será apresentada durante o evento, uma versão mais rápida e compacta da máquina patenteada pelo Cluster do Café na Expo 2015 de Milão e projetada especificamente para ser usada durante eventos em todo o mundo.

A lista dos 50 melhores restaurantes reflete os votos da The World’s 50 Best Restaurants Academy, um grupo influente composto por 1.080 especialistas internacionais em restaurantes de todo o mundo. Para cada região, o painel é composto por jornalistas, críticos de gastronomia, chefs, restaurateurs e amantes de comida, cada um com direito a 10 votos. (ANSA).