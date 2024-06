Illycaffè anuncia nova parceria com Senac em São Paulo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/06/2024 - 15:46 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 1 JUN (ANSA) – A empresa italiana illycaffè anunciou nesta quinta-feira (30) uma nova colaboração com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, principal instituição de educação do Brasil para quem deseja se profissionalizar no setor de culinária.

A colaboração mira dar aos futuros líderes da indústria gastronômica do país a oportunidade de conhecerem o café illy, sua história e conhecimento, em 17 escolas Senac no estado de São Paulo.

“Illycaffè e Senac unirão forças com o objetivo de promover conhecimento entre os estudantes de gastronomia. Nossa Università del Caffè no Brasil fornecerá treinamento para 15 professores do Senac e impactará cerca de 530 aprendizes ao longo de 2024, compartilhando expertise sobre qualidade e sustentabilidade do café”, informou a empresa.

“Estamos entusiasmados em colaborar com o Senac e contribuir para moldar o futuro da cultura do café e da gastronomia no Brasil!”, concluiu o comunicado. (ANSA).