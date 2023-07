Illycaffè anuncia finalistas do Prêmio Ernesto Illy 2023

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/07/2023 - 12:42 Compartilhe

SÃO PAULO, 27 JUL (ANSA) – A illycaffè anunciou nesta quinta-feira (27) os finalistas da oitava edição do Prêmio Internacional Ernesto Illy, honraria que homenageia o filho do fundador da empresa e simboliza mais de 30 anos de colaboração com os produtores.

A premiação reunirá competidores de Brasil, Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda, sendo três de cada nação. Os representantes do Brasil serão Luis Manuel Ramos Fachada M. Da Silva, Raimundo Dimas Santana Filho e a São Mateus Agropecuária.

A cerimônia acontecerá no dia 16 de novembro, na Biblioteca Pública de Nova York, e definirá o “Best of the Best” (“Melhor dos Melhores) entre os produtores concorrentes, escolhidos com base na análise de amostras da safra 2022/23 pelos laboratórios de qualidade da illycaffè, que levaram em conta parâmetros qualitativos e de sustentabilidade.

O vitorioso é eleito por um júri independente e multidisciplinar formado por especialistas internacionais, incluindo chefs, jornalistas e degustadores.

Os consumidores também serão convidados a provar os cafés finalistas e a apontar seus preferidos, através de degustações às cegas organizadas em lojas da illy em todo o mundo nas semanas anteriores ao prêmio. O mais votado receberá o troféu “Coffee Lovers’ Choice”.

“Nossa missão é deliciar os amantes do bom e do belo no mundo com o melhor café que a natureza possa oferecer, exaltado pelas tecnologias e pela arte”, comentou Andrea Illy, presidente da illycaffè. “O Prêmio Internacional Ernesto Illy nos permite estimular a produção de cafés cada vez melhores e mais sustentáveis”, acrescentou.

Confira abaixo os 27 finalistas do Prêmio Internacional Ernesto Illy 2023, em ordem alfabética:

Costa Rica: CoopeelDos R.L., CoopeSabalito R.L. e Finca San Carlos.

El Salvador: Finca Agua Caliente, Finca Monterrey e Finca San Rafael.

Etiópia: Legesse Sherefa P.L.C. – Dawit Zerihun Kasahun Washing Station, Legesse Sherefa P.L.C. – Germa Adere Debele Washing Station e Tracon Trading P.L.C. – Guji Hambela Washing Station.

Guatemala: Finca Buena Vista, Finca Danilandia e Pequeños Productores Santa Cruz Naranjo.

Honduras: Finca Los Chagüites, Finca Mi Cafetal e Finca Santa Martha.

Índia: Kogilehalla Estate, Nullore Estate e Woddaegooda Estate.

Nicarágua: Finca San Antonio, Finca Zaragoza/Exportadora Atlantic e Proyecto LIFT Wiwilí.

Ruanda: Kayumbu Coffee Washing Station, Mubuga Coffee Washing Station e Nyakabingo Coffee Washing Station. (ANSA).

