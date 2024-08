illycaffé anuncia 27 finalistas de prêmio internacional de café

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2024 - 8:00 Para compartilhar:

São Paulo, 30 – A italiana illycaffè anunciou nesta sexta-feira, 30, os 27 finalistas da 9ª edição do Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, certame batizado em homenagem ao filho do fundador da empresa. Conforme comunicado da companhia, dois prêmios serão entregues no dia 12 de novembro em Nova York (EUA): o “Best of the Best”, escolhido por um júri de nove especialistas em café, e o “Coffee Lovers’ Choice”, selecionado pelos consumidores que participam de uma degustação às cegas de uma semana, nas lojas illy em todo o mundo.

Os finalistas desta edição vêm do Brasil, Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda. A edição anterior do Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy foi conquistada pela primeira vez pelo Brasil, com a fazenda São Mateus Agropecuária. Esta conquista é particularmente significativa porque o café foi produzido utilizando práticas agrícolas regenerativas, que beneficiam o ambiente e a saúde, ao mesmo tempo que produz café de qualidade excepcionalmente elevada.

Ao longo do ano, os laboratórios de qualidade da illycaffè analisaram amostras da colheita 2023/2024, selecionando os melhores lotes e produtores com base em critérios qualitativos e de sustentabilidade.

A classificação de cada um dos nove países finalistas será anunciada no dia 12 de novembro, nas Nações Unidas, em Nova York, durante evento em que os produtores de café saberão quem ganhou o Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy 2024. Os 27 finalistas, listados em ordem alfabética por país, são:

Brasil

– Fazenda São João – Décio Bruxel e Outros

– Fazenda Serra do Boné – Matheus Lopes Sanglard

– Fazenda Vila Oscarlina – Flávio da Costa Figueredo

Costa Rica

– Coopelibertad R.L.

– CoopeSabalito R.L.

– Finca San Carlos de Marespi S.A.

El Salvador

– Finca Agua Caliente – J.J. Borja Nathan S.A.

– Finca Bolívar – Matorral de S.A. de C.V.

– Finca San Rafael – Comercial Larin S.A. DE C.V.

Etiópia

– Darimo Washing Station Plc – Asma International Business Pvt Ltd

– Gera Tracon Washing Station Plc – Tracon Trading P.L.C.

– Jemila Amdela Washing Station Plc – Legesse Sherefa Pvt Ltd Co.

Guatemala

– Finca Danilandia – Luis Arimany Monzón

– Finca Santa Leonarda – Plantaciones Agropecuarias S.A.

– Pequeños Productores Santa Cruz Naranjo

Honduras

– Finca Diego Paz – Diego Paz Paz

– Finca Don Miguel – Miguel Angel Pérez Guevara

– Finca El Carmen – Jorge Aníbal Peña Maldonado

Índia

– Coovercolly Estate – Tata Consumer Products Ltd.

– Kajjehally Estate – S. Vasudevan

– Margolly Estate – Tata Consumer Products Ltd.

Nicarágua

– Finca Santa Ana – Aida Lila Zeledón Palacios

– Grupo productores – Olam Nicaragua

– SMS Cluster ECOM Nicaragua

Ruanda

– Karenge Coffee Washing Station

– Kibirizi Coffee Washing Station

– Rwinyoni Coffee Washing Station