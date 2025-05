Illy revela vencedores de prêmio por café sustentável

SÃO PAULO, 9 MAI (ANSA) – Minas Gerais é a grande vencedora do 34º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso, com representantes que conquistaram os três primeiros lugares no pódio. São eles: Dimas Mendes Bastos (Matas de Minas), Fazenda Sequóia Minas (Chapada de Minas) e Leda Terezinha Castellani Pereira Lima (Sul de Minas). A cerimônia de entrega do 34º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso aconteceu na noite da última quinta-feira (8) em São Paulo, reunindo os melhores cafeicultores do país.

Os três vencedores, que receberam diplomas e cheques no valor de R$ 10 mil cada um, vão também representar o Brasil na disputa do 10º Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, que será realizado em Roma, na Itália, no segundo semestre, e que reúne 27 cafeicultores selecionados de nove países que fornecem grãos para a illycaffè.

Durante a premiação, também foram revelados os produtores vencedores regionais e os ganhadores do Prêmio Classificador do Ano, cujo objetivo é reconhecer o esforço e dedicação dos classificadores na busca constante pelo café sustentável de qualidade.

A premiação, que teve início em dezembro de 1991, tornou-se referência por mudar o cenário da cafeicultura no país.

“A iniciativa pioneira, que já reconheceu mais de 1,5 mil cafeicultores brasileiros e entregou mais de R$ 8 milhões em prêmios, atravessou fronteiras e inspirou o Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, levando o conceito de qualidade, bem-estar e sustentabilidade propostos pela illycaffè a vários cantos do mundo”, diz a empresa em comunicado.

Confira os vencedores da edição 2025: Prêmio Ernesto Illy – Regional: A categoria regional avalia 10 regiões e nesta edição seis regiões foram premiadas: Cerrado Mineiro 1º lugar – Eduardo Pinheiro Campos 2º lugar – Paulo Veloso dos Santos Chapada de Minas 1º lugar – Fazenda Sequoia Minas 2º lugar – Luis Manuel R.Fachada Martins da Silva Matas de Minas 1º lugar – Dimas Mendes Bastos 2º lugar – Sandra Lelis da Silva Sul de Minas 1º lugar – Leda Terezinha Castellani Pereira Lima 2º lugar – Armando Santos Junior São Paulo 1º lugar – Daniella Romano Pelosini 2º lugar – João Luiz Cobra Monteiro Região Sul 1º lugar – Luiz Roberto Saldanha Rodrigues Prêmio Ernesto Illy – Classificador do Ano 1º lugar – Edenilson de Oliveira Cabral (Matas Estate Coffee – Matas de Minas) 2º lugar – José Vitor Oliveira (Armazéns Gerais Peneira Alta – Sul de Minas) 3º lugar – Vagner Amaral Veloso (Coffee – Cerrado Mineiro) Menção Honrosa – Luiz Evandro Ribeiro (Cooxupé – Sul de Minas) (ANSA).