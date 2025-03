Illy reforça ligação com arte e marca presença em feira em Viena

SÃO PAULO, 18 MAR (ANSA) – A empresa italiana illycaffè, conhecida também pela proximidade com a arte contemporânea, fechou um acordo para ser o café oficial da quarta edição da feira Spark Art Fair, que reunirá galerias e artistas internacionais em Viena, na Áustria, entre 21 e 23 de março.

A parceria busca oferecer um momento de relaxamento aos visitantes, artistas e expositores no illy coffee bar instalado no hall principal, no vip lounge e no backstage do evento.

Além disso, o público poderá conhecer de perto a última edição da illy Art Collection, a coleção de xícaras artísticas da illy, desta vez assinada pela síria Simone Fattal, pela iraniana Shirin Neshat, pela italiana Monica Bonvicini e pela milanesa de origem senegalesa Binta Diaw.

Cada artista utilizou a xícara illy como uma tela em branco para refletir sobre questões culturais, ambientais e sociais da atualidade, compartilhando as próprias experiências como mulheres de diferentes origens.

“Estamos orgulhosos em apoiar pela primeira vez a Spark Art Fair Vienna, uma feira dinâmica e inovadora que torna a arte contemporânea mais acessível, democrática e envolvente. Essa nova colaboração nos permite expressar mais uma vez a profunda ligação da illycaffè com o mundo da arte, elemento chave da nossa cultura empresarial. Combinando a excelência do nosso café com a criatividade artística, buscamos oferecer aos visitantes um momento único de prazer”, disse Cristina Scocchia, CEO da marca italiana.

A illy Art Collection surgiu em 1992 e convida artistas contemporâneos a expressar a própria criatividade na clássica xícara de café desenhada por Matteo Thun para a empresa. A lista de nomes que já participaram do projeto inclui Michelangelo Pistoletto, Marina Abramovi?, Anish Kapoor, James Rosenquist, William Kentridge, Yoko Ono, Mona Hatoum, Robert Wilson e Ai Weiwei, entre outros. (ANSA).