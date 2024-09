Illy promove plantio regenerativo no Dia Internacional do Café

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/09/2024 - 14:42 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 30 SET (ANSA) – Por ocasião do Dia Internacional do Café, celebrado em 1º de outubro, a empresa italiana illycaffè lançou um projeto para estimular ações voltadas a encontrar soluções sustentáveis para os efeitos das mudanças climáticas em uma das bebidas mais amadas do mundo.

A iniciativa se chama “Mind the coffee cup – O futuro do café analisado a fundo” e busca ampliar a conscientização sobre a agricultura regenerativa, conjunto de práticas agronômicas que reduz o impacto ambiental, renova a fertilidade do solo e aumenta a biodiversidade, garantindo renda contínua aos produtores.

Um modelo traduzido em realidade por meio do Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro, primeiro café proveniente 100% de agricultura regenerativa e com certificação da regenagri. Em Milão, entre 1º e 14 de outubro, a banca da Praça San Babila será transformada em um bar onde os clientes poderão provar o produto enquanto leem um jornal para descobrir mais sobre o projeto “Mind the cofee cup”.

Além disso, a estação de metrô de San Babila será completamente personalizada pela illycaffè para fazer os passageiros vivenciarem uma viagem pelo futuro da café.

Todos os pontos de venda próprios da illy e restaurantes e bares selecionados em Milão servirão durante o mês de outubro o Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro, e também estão previstas ações em Alemanha, Estados Unidos, França, Holanda e Reino Unido.

Já em Seul, na Coreia do Sul, será organizada uma degustação de quatro receitas exclusivas que utilizam o Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro para evidenciar as diversas fases do ciclo de vida da planta de café.

Por fim, canais digitais da illycaffè nas redes sociais da Meta, no YouTube e no TikTok divulgarão conteúdos educativos sobre a agricultura regenerativa.

“Para proteger o cultivo do café, é essencial ajudar as comunidades agrícolas a adotar práticas agronômicas sustentáveis e investir em pesquisa”, disse a CEO da illycaffè, Cristina Scocchia.

“Aproveitamos o Dia Internacional do Café para promover a campanha de comunicação ‘Mind the coffee cup’ e sensibilizar os consumidores sobre a necessidade de desenvolver modelos agronômicos e sociais sustentáveis. Apenas assim poderemos continuar aproveitando essa bebida extraordinária e preservar o patrimônio cultural que ela representa”, acrescentou a executiva. (ANSA).