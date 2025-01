Illy leva café sustentável do Cerrado de MG para feira italiana

SÃO PAULO, 16 JAN (ANSA) – A illycaffè participará da próxima edição da feira do setor de alimentos Sigep World, que acontece entre 18 e 22 de janeiro, em Rimini, na Itália, onde apresentará uma nova versão do primeiro café com certificação de origem 100% proveniente da agricultura regenerativa, feito com grãos do Cerrado Mineiro.

A marca de Trieste terá no evento um espaço e uma programação dedicados a promover a sustentabilidade e inovação, incluindo a agricultura regenerativa, conjunto de práticas que reduz o impacto ambiental de plantações, renova a fertilidade do solo e aumenta a biodiversidade, permitindo uma continuidade na renda dos produtores.

Um dos destaques da participação da illycaffè na Sigep World será a apresentação da nova embalagem de 1,5 quilo em grãos do Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro, voltada ao segmento HoReCa (hotéis, restaurantes e cafeterias). O produto é feito unicamente com grãos provenientes de agricultura regenerativa e tem certificação da regenagri.

Além disso, a empresa levará ao evento a Illetta, máquina profissional assinada pelo designer Antonio Citterio e lançada no mercado italiano em 2024, com o objetivo de reinventar a icônica máquina criada pelo fundador da companhia, Francesco Illy, em 1935.

No estande, os visitantes também poderão conhecer a oferta sustentável de produtos porcionados para consumo fora de casa, como a máquina profissional illy X2.2, projetada para uso com cápsulas E.S.E.

O espaço incluirá um bar que sediará uma série de palestras organizadas pela Università del Caffè, incluindo do chef Andrea Aprea, embaixador da illycaffè e que falará sobre o valor da inovação da filosofia gastronômica, e da confeiteira Carmen Vecchione, que apresentará um “tiramisù sustentável para unir ética e tradição”. (ANSA).