Illy é a marca italiana mais amada no mundo, diz estudo

SÃO PAULO, 14 JUN (ANSA) – A illycaffè é a marca italiana mais amada no mundo, de acordo com o ranking “Love Brands 2022”, elaborado pela plataforma de inteligência do consumidor Talkwalker.

Segundo o levantamento, a illy ficou com a vice-liderança na classificação global, melhor resultado já obtido por uma empresa da Itália, atrás apenas da japonesa Asics. A segunda marca italiana mais bem posicionada é a grife Dolce & Gabbana, em 23º lugar, seguida por Missoni (32º) e Alfa Romeo (36º).





Considerando apenas o sentimento dos consumidores na Itália, a illycaffè ficou com a terceira posição, depois da fabricante de motocicletas Aprilia e da montadora de carros de alto desempenho Abarth.

O estudo, realizado através de uma plataforma da Talkwalker e em colaboração com o sistema de gestão de marcas HootSuite, avaliou 1,5 mil empresas de diversos países, a partir de 2,6 bilhões de mensagens registradas entre julho de 2021 e março de 2022 em redes sociais, notícias, blogs, fóruns e outros canais.

O ranking mede a capacidade das marcas de estabelecer um laço emocional com seus consumidores. “Estamos orgulhosos com o resultado porque confirma que as pessoas compreendem e reconhecem os enormes bens intangíveis contidos na marca illycaffè”, afirmou a CEO da empresa de Trieste, Cristina Scocchia.

“Um valor que se expressa não só através da qualidade do produto e do serviço, mas também com o valor que geramos ao longo de toda a cadeia de produção, com o objetivo de criar um impacto positivo nas pessoas e no meio ambiente”, acrescentou.

Já Francesco Turco, gestor de marketing da Talkwalker para a Itália, disse que é “quase impossível” medir o conceito de amor por meio de interações nas redes sociais, mas destacou que é possível mensurar “os sintomas que demonstram paixão por uma marca”.

“Tais como: sentimentos positivos, palavras relacionadas a amor, emoção ou alegria; e compromisso, ou a capacidade de manter a relação com a marca viva e fresca. Nos rankings deste ano, também consideramos uma sólida consciência social, ambiental e econômica”, salientou.

Confira o top 10 global do ranking Love Brands 2022: 1) Asics, 2) illy, 3) Colorbar Cosmetics, 4) Nuxe, 5) Maisons du Monde, 6) Bonduelle, 7) Jimmy Choo, 8) Kewpie, 9) Fj?allr?aven, 10) Muji.

Confira o top 10 do ranking na Itália: 1) Aprilia, 2) Abarth, 3) illy, 4) Prada, 5) Zoom, 6) Ikea, 7) Dolce & Gabbana, 8) Valentino, 9) Gucci, 10) Lego. (ANSA)