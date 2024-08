Illy abre inscrições para 34ª edição de prêmio para espresso

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/08/2024 - 15:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 15 AGO (ANSA) – A illycaffè abriu as inscrições para a 34ª edição do “Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso”.

Para concorrer, os interessados devem enviar até 20 de setembro amostras de um quilo de café beneficiado, representando um lote de 100 a mil sacas da safra corrente (2024/25) da espécie Arabica, preparadas por via seca (café natural) ou úmida (cereja descascado ou despolpado).

A seleção dos melhores grãos é dividida nas categorias nacional e regional. Os três melhores colocados do primeiro grupo ganharão uma viagem ao exterior para participar do 10º Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, em 2025, além de receber prêmios em dinheiro e diplomas.

Já a categoria regional premia o melhor cafeicultor em cada um dos 10 estados e regiões abrangidos pela iniciativa: Minas Gerais (subdividido em Cerrado Mineiro, Chapada de Minas, Matas de Minas e Sul de Minas); São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Centro-Oeste, Sul e Norte/Nordeste. Os vencedores receberão prêmios em dinheiro e diplomas.

A comissão julgadora é composta por especialistas da Experimental Agrícola do Brasil/illycaffè, e a análise para a classificação do café é realizada considerando quesitos como: cor, aspecto, seca, tipo, peneiras, teor de umidade, torração e qualidade da bebida, inclusive com degustação para espresso.

“A cada edição do prêmio, nossa missão e responsabilidade aumentam à medida que contribuímos para a escolha daquele que pode se tornar o melhor café do mundo, como na edição de 2023, em que a fazenda brasileira São Mateus Agropecuária venceu a 8ª edição do Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, concorrendo com os melhores produtores de Costa Rica, El Salvador, Etiópia, Guatemala, Honduras, Índia, Nicarágua e Ruanda”, diz Aldir Alves Teixeira, CEO da Experimental Agrícola do Brasil e presidente da Comissão Julgadora. (ANSA).