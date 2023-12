Iliad Group anuncia proposta para fusão com Vodafone na Itália

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/12/2023 - 8:03 Para compartilhar:

O Iliad Group informa em comunicado nesta segunda-feira, 18, que enviou uma proposta para a Vodafone para “unir forças na Itália”. A Vodafone Italia é avaliada em 10,45 bilhões de euros, e o negócio prevê que a Vodafone receba 8,5 bilhões em dinheiro e empréstimos de acionistas, além de 50% do capital acionário da nova companhia e de uma pagamento em dinheiro.

A Iliad Italia é avaliada em 4,45 bilhões de euros e também ficaria com 50% do capital acionário da nova empresa, entre outros pontos. A Iliad diz que a nova empresa teria foco em inovação, crescimento e uma experiência sem paralelo nos consumidores do setor de telecomunicações. Houve apoio unânime no conselho da Iliad ao negócio, acrescenta o comunicado.

