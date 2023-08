Ilha italiana recebeu mais de 3 mil migrantes em 24 horas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/08/2023 - 14:01 Compartilhe

LAMPEDUSA, 28 AGO (ANSA) – O Ministério do Interior da Itália informou nesta segunda-feira (28) que no último sábado (26) foram registrados 3.042 desembarques de migrantes na ilha de Lampedusa, recorde para o local que é a principal porta de entrada de migrantes na Europa pela rota do Mediterrâneo Central.

Na mesma data no ano passado, o total de desembarques foi de 443.

Segundo o painel da pasta, a Lombardia é a região do país com maior presença de migrantes, seguida da Emilia Romagna, Sicília, Piemonte, Lazio e Campânia, Toscana, Vêneto e Puglia.

No último sábado, Lampedusa bateu recorde de superlotação, com mais de 4,1 mil migrantes no centro de acolhimento de Contrada de Ibriacola, que tem capacidade para apenas 350.

