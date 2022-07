Ilha italiana de Capri impõe limite de som para festas à noite

CAPRI, 30 JUL (ANSA) – A famosa ilha de Capri, na Itália, impôs um decreto para limitar a execução de músicas e de show de luzes em festas privadas. A partir de agora, isso só poderá ocorrer até a meia-noite para “limitar a poluição acústica e luminosa” do local.







“O silêncio e o ‘ficar quieto’ representam, além da beleza dos lugares, um bem sobre o qual está fundamentado o sucesso turístico da ilha no mundo, algo admirado há tempos pelos visitantes”, diz o decreto assinado pelo prefeito Marino Lembo.

Conforme o poder público, a medida foi necessária para por fim a um fenômeno que está atingindo Capri neste ano, onde “há um aumento exponencial das festas e eventos realizados em residências privadas e embarcações adjacentes à costa com utilização imprópria de equipamentos de difusão sonora externa perceptível em vastas áreas do território insular, acompanhadas frequentemente de difusão luminosa e projeções de imagens em áreas e partes do território”.

Segundo o decreto, isso está “causando distúrbios aos cidadãos, à fauna e à conservação dos valores de tutela paisagística e ambiental”.

Agora, a música e as luzes estão permitidas das 21h às 24h. Quem violar as regras, pagará multas.

“Todas as emissões sonoras provenientes de propriedades privadas não devem ser perceptíveis na vizinhança ou em áreas adjacentes das habitações”, diz ainda o texto que prevê apenas exceções no caso de eventos de “particular relevância artística, turística e cultural”. (ANSA).