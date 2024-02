Ilha do Mel: Um destino para depois do Carnaval

Flavia Vitorino 26/02/2024 - 18:21 Para compartilhar:

Após o frenesi colorido do Carnaval, parece que o brasileiro se vê agora em um estado de ressaca festiva, de muito trabalho pela frente, e claro, de cartões com limites ultrapassados. As fantasias são substituídas por um desejo profundo de paz e tranquilidade, além de forças para recuperar o status financeiro deixado pelo feriado mais famoso do Brasil.

E lá vou eu sugerir mais um destino idílico e um pouco esquecido, mas que é uma joia natural do estado do Paraná e exige pouco investimento financeiro para visita: A Ilha do Mel.

Considerada Patrimônio Artístico e Histórico do Paraná, Estação Ecológica, Reserva da Biosfera e Patrimônio da Humanidade, a Ilha do Mel é reconhecida como uma área de proteção ambiental, com uma série de medidas em vigor para preservar sua natureza exuberante e ecossistemas delicados. Essas medidas incluem restrições ao desenvolvimento urbano, controle de acesso de visitantes e programas de conservação da biodiversidade.

A ilha se situa no município de Paranaguá, e tem o mesmo tamanho do arquipélago de Fernando de Noronha, porém, 90% de sua área preservada em um conjunto de de mar, morros, manguezais, brejos litorâneos e restingas da mata atlântica.

São 470 km de São Paulo e apenas 90 km de Curitiba, a capital do estado que inclusive dá a opção de fazer o percurso de trem, no cênico percurso até Morretes. Ele percorre cerca de 70 quilômetros de trilhos, com 13 túneis e 30 pontes e viadutos.

Apesar de ser dificilmente atingido, a lotação máxima da ilha é de 5 mil pessoas por dia, mas vale comprar a travessia antecipadamente, que sai ou de de Paranaguá, ou de Pontal do Sul, Sendo Pontal do Sul a opção de travessia mais curta e rápida (cerca de 15 minutos).

O que fazer

Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres

Localizada na praia de Fortaleza, ao pé do morro da Baleia, esse forte destinava-se à defesa estratégica da baía de Paranaguá. Inaugurada em 1769, a construção ainda encontra-se preservada, com canhões dos séculos 18 e 19.

Farol das Conchas



Construído em 1872, a pedido do Imperador D. Pedro II, com o objetivo de modernizar a navegação brasileira, o farol foi feito com material importado da Escócia, país que detinha tecnologias mais avançadas na época.

Baía dos Golfinhos

Situada próxima à Ilha das Peças, a baía recebe turistas do mundo todo para ver os famosos mamíferos marinhos, que buscam a tranquilidade da baía para procriar.

Gruta das Encantadas

Localizada ao sul da ilha, a gruta é um patrimônio natural. Formada por uma grande abertura nas rochas possui uma passarela que leva até sua entrada.

Guia de hotéis:

https://www.guiailhadomel.com/melhores-pousadas-ilha-do-mel-pr

Guia de restaurantes:

https://www.guiailhadomel.com/onde-comer-ilha-do-mel-pr

