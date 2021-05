Ilha de Paquetá pode sediar novo estudo de vacinação em massa contra covid-19

Todos os cerca de 4.500 moradores da ilha de Paquetá, que fica no noroeste da baía de Guanabara e pertence ao município do Rio de Janeiro, podem ser vacinados contra a covid-19, em um experimento semelhante àquele realizado no município paulista de Serrana. Desta vez, no lugar da Coronavac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, deve ser testada a vacina da AstraZeneca, fabricada no País pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O projeto foi desenvolvido por institutos científicos, como a Fiocruz, e submetido nesta segunda-feira, 31, à apreciação do Comitê de Especialistas de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura do Rio.

Em nota, a secretaria municipal de Saúde informou que o Comitê “apoia a possibilidade de um estudo com a vacinação de toda a população da Ilha de Paquetá contra covid-19” e que “o projeto tem como objetivo analisar os efeitos da imunização em larga escala e deverá contar com apoio de institutos científicos e produtores de vacina, entre outros órgãos”.

A pasta não deu informações mais detalhadas e não informou, por exemplo, quando a vacinação ocorreria. Questionada pela reportagem, a Fiocruz não havia se manifestado sobre o projeto até a publicação deste texto. Desde o início da pandemia, Paquetá registrou 263 casos de covid-19 e 12 mortes.

