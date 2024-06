Ilha de Capri bloqueia chegada de turistas por falta de água

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/06/2024 - 10:01 Para compartilhar:

CAPRI, 22 JUN (ANSA) – As autoridades da Ilha de Capri, concorrido destino de veraneio no sul da Itália, bloquearam a chegada de turistas a partir deste sábado (22) devido à queda no serviço de abastecimento de água.

Segundo um despacho do prefeito Paolo Falco, apenas moradores podem desembarcar, uma vez que é “impossível” garantir serviços essenciais com “milhares de pessoas” chegando diariamente à ilha neste início da alta temporada de verão no Hemisfério Norte.

Reservatórios locais ainda garantem o abastecimento na maior parte de Capri, porém eles podem se exaurir nas próximas horas devido à interrupção no fornecimento de água proveniente do continente.

O aviso da prefeitura de Capri foi emitido por volta das 9h (horário local), e alguns barcos de turistas que já haviam partido de Nápoles tiveram de voltar.

A suspeita é de que o problema tenha sido causado pelo surgimento de uma bolha de ar ou por um acúmulo de material durante uma obra na tubulação em terra firme. (ANSA).