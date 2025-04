Il Volo fará show adicional em Belo Horizonte em 5 de outubro

SÃO PAULO, 24 ABR (ANSA) – O trio italiano Il Volo fará um show adicional no Brasil durante turnê “Live in Concert 2025” em outubro, apresentando-se também em Belo Horizonte, capital mineira, no dia 5.

O espetáculo acontecerá na abertura oficial do Festival de Educação Liga da Gide, realizado pela Fundação da Gide (FGD), no Expominas. Como o público-alvo do evento são os profissionais da educação, apenas uma parte dos ingressos será colocada à venda para os fãs.

Além de Belo Horizonte, estão confirmados shows de Il Volo no Rio de Janeiro (3/10), Curitiba (7/10), Porto Alegre (8/10) e São Paulo (10, 11 e 12/10).

Em “Live in Concert 2025”, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble prometem encantar mais uma vez os fãs brasileiros acompanhados de uma grande orquestra.

Em suas apresentações, o trio levará ao palco sucessos da música internacional, que já fazem parte de seu repertório, além de algumas canções do novo álbum “Ad Astra”, seu mais recente projeto discográfico composto inteiramente por produções originais, incluindo Capolavoro (versão em inglês), apresentada no Festival de Sanremo 2024 e certificada Disco D’Oro, e “Tra le onde”.

Após a passagem pelo Brasil, o Il Volo seguirá para Argentina, Chile e Peru. De lá, voltará para mais espetáculos na Europa, onde deve encerrar a turnê no dia 14 de dezembro, em Portugal. (ANSA).