Il Volo fará gravações especiais em Agrigento, na Sicília

Ansai Ansa 22/08/2024 - 16:50

PALERMO, 22 AGO (ANSA) – O trio musical Il Volo fará apresentações no Parque Arqueológico Vale dos Templos, na Sicília, entre 31 de agosto e 1º de setembro.

O local, que integra a programação da próxima Capital Italiana da Cultura em 2025, Agrigento, será palco de dois shows dos cantores para especiais na televisão.

Na gravação em 31 de agosto, o espetáculo de Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble será dedicado às canções natalinas, que serão transmitidas em 24 de dezembro pelo Canal 5 na Itália.

No dia seguinte, os artistas gravarão uma apresentação para ser exibida na emissora americana PBS entre novembro e todo o ano de 2025. Este show estará disponível para ser distribuído também em outros países, como o Brasil, onde o trio acumula um bom número de fãs.

Outro compromisso do Il Volo no período será a gravação de um videoclipe no Vale dos Templos para divulgar a campanha do governo italiano da capital da cultura no próximo ano, que irá ao ar pelo Canal 5 do país.

Para isso, o palco ficará posicionado em frente ao Templo de Concórdia, o maior e mais preservado do parque. A antiga obra grega servirá de cenário de fundo para os espetáculos, ao mesmo tempo que receberá um refinado jogo de luzes. Os cantores serão acompanhados por um coro e uma orquestra.

Para garantir a preservação do patrimônio arqueológico do Vale dos Templos, os organizadores limitaram o espaço ao público a um máximo de 600 pessoas nos dois dias de evento. (ANSA).