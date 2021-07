Il Volo e Paula Fernandes lançam versão inédita de’Grande Amore’

SÃO PAULO, 12 JUL (ANSA) – O trio de tenores Il Volo se uniu à cantora brasileira Paula Fernandes para celebrar “o amor e a paixão” na versão inédita do sucesso dos italianos “Grande Amore”.

O videoclipe oficial do single cantado em português e italiano foi lançado na última sexta-feira (9) e está disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music.

A gravação foi realizada na Itália e no Brasil e respeitou todas as medidas impostas contra a propagação da Covid-19.

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone filmaram suas partes nos jardins da Villa Borghese, parque localizado em Roma, enquanto que Paula Fernandes usou sua própria fazenda em São Paulo como cenário.

A direção do clipe é de Bruno Fioravanti (Brasil) e Jacopo Marchini (Itália), que também finalizaram a montagem sob a supervisão de ambos os artistas.

Em maio, os tenores italianos já haviam surpreendido os fãs brasileiros durante a gravação do vídeo, cujo conteúdo não foi revelado na época.

Atualmente, o Il Volo está se preparando para sua próxima turnê mundial com apresentações na Europa, Estados Unidos, China, Japão e outros países, e está empenhado no lançamento internacional de seu álbum “Tribute to Ennio Morricone”, que ocorrerá no final de 2021.

Namoro Ignazio Boschetto – Boschetto, que, assim como seus parceiros, já declarou seu amor ao Brasil por diversas vezes, teria um novo motivo para visitar o país.

Segundo especulações, o italiano estaria namorando com a brasileira Aninha Guedes, bailarina do programa “Domingão do Faustão”, da TV Globo.

Recentemente, os dois publicaram imagens iguais nos stories em seus perfis no Instagram. Além disso, Boschetto comentou uma das fotos de Guedes na mesma rede social. “Minha lindeza”, diz a mensagem. (ANSA)

