Iker Casillas fala sobre infarto: ‘O dia em que nasci de novo’ Ex-goleiro relembrou os dois anos que sofreu um ataque cardíaco e como isso impactou sua carreira

Em entrevista ao portal online da Fifa, o ex-goleiro Iker Casillas relembrou o ataque cardíaco que sofreu em 2019, quando atuava pelo Porto (POR), e o fez se aposentar do futebol. O ídolo do Real Madrid disse que o infarto “mudou sua vida” mas que continua vivendo feliz, mesmo que com prioridades diferentes.

– Meu aniversário sempre foi especial, mas há dois anos também comemoro a data em que tive um infarto. Esse foi o dia em que nasci de novo. O ataque cardíaco mudou minha vida. Tudo isso me obrigou a abandonar o que mais gostava, que era jogar futebol, numa altura em que o meu entusiasmo por competir ao mais alto nível ainda estava intacto – explicou o ex-atleta.

– Felizmente, a vida continua, embora com prioridades diferentes. Agora estou animado e ocupado nesta fase da minha vida com meu trabalho no Real Madrid, na minha fundação e com meus projetos de negócios – acrescentou o espanhol campeão do mundo na Copa de 2010.

– Nós, jogadores de futebol, acreditamos que, pelo fato de sermos mais monitorados, não teremos problemas cardíacos. Porém, casos como o meu, e outros ainda mais graves, mostram que infelizmente não é assim. Os esportistas de elite estão mais expostos devido às demandas físicas que nos obrigam a chegar mais perto dos limites – concluiu Iker Casillas.

Recentemente, o jogador de basquete do Brooklyn Nets LaMarcus Aldrigde também se aposentou das esportes profissionais após problemas no coração. O caso de Casillas e LaMarcus destacam a importância da saúde cardíaca em atletas de alto nível.

