IIF prevê alta de 2% na economia dos EUA e de 2,9% na global em 2023; Brasil deve crescer 2,4%

O Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) projeta que o crescimento econômico dos Estados Unidos será de 2% em 2023, ao passo que o crescimento global será de 2,9% na mesma comparação. Segundo a instituição, ambas as projeções estão acima do consenso do Fundo Monetário Internacional (FMI), de 1,5% e 2,7%, respectivamente.

Segundo relatório, o crescimento global é comparável com o avanço da década anterior à pandemia do coronavírus, o que indica que a atividade regressou à tendência pré-covid.

Para o Brasil, a projeção é de alta de 2,4%. Já para a zona do euro, a previsão é de avanço de 0,6%. Já a China deve crescer 4,8%.

Ainda, previsão é de contração de 1,3% da economia da Argentina este ano. O país, segundo análise, deverá passar por “recessão profunda” em 2024, “à medida que a queda na procura interna reduz o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)”.

