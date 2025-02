IIC Rio realiza ‘Arquitetura do Imaginário’ nesta terça

SÃO PAULO, 24 FEV (ANSA) – O Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro (IIC-RJ) realiza nesta terça-feira (25) um bate-papo exclusivo com o artista italiano Vincenzo Del Vecchio, que abordará as relações entre arquitetura e ilustração, oferecendo ao público um olhar privilegiado de sua obra, ao revelar as influências, ambições e impulsos que animam seu trabalho. “Arquitetura do Imaginário”, com entrada gratuita a partir de pré-inscrição na plataforma Sympla, acontece às 18h30 no Teatro Itália da capital carioca.

Com moderação do professor Marcello Perongini, Del Vecchio falará como “sua paixão pela arquitetura e pelo design gráfico emerge como uma tensão constante entre regra e intuição em uma jornada que atravessa não apenas o desenho, mas também os murais e as instalações urbanas, transformando as cidades em páginas abertas a serem lidas com o olhar”.

“Este encontro não será apenas uma apresentação, mas uma conversa aberta sobre arte e inspiração, sonhos e disciplina, visões e realidade”, diz comunicado do IIC-RJ sobre a atividade.

Nascido em 1989 em Caserta, região da Campania, e formado em arquitetura, Del Vecchio venceu o 6º Prêmio Internacional Álbum Ilustrado Edelvives com a obra “Terraneo”, realizada em colaboração com Marino Amodio. Em 2019, participou do projeto “Passeggiata nell’Arte Urbana” na cidade de Matera, que na ocasião era a Capital Europeia da Cultura.

Além disso, também ilustrou diversos livros inspirados em clássicos da literatura com um olhar inovador e visionário, como “Lucignolo – Storia di un Bambino Diventato Burattino”, uma releitura original da história de “Pinóquio”. (ANSA).