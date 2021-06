IHS Markit reduz projeção de plantio de milho nos EUA em 2021; eleva previsão da soja

CHICAGO (Reuters) – A empresa de análises agrícolas IHS Markit reduziu sua estimativa para o plantio de milho nos Estados Unidos em 2021, em relação à previsão de maio, conforme nota enviada a clientes vista pela Reuters.

A área semeada com milho no país deve atingir 96,539 milhões de acres, queda ante os 96,849 milhões de acres do levantamento anterior, mas uma alta significativa ante os 91,144 milhões de acres apontados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) em relatório de intenções de plantio, em 31 de março.

As atualizações das estimativas de plantio do USDA devem ser divulgadas em 30 de junho.

Para a soja, a previsão de plantio da IHS Markit está em 89,065 milhões de acres, acima da previsão de 14 de maio de 88,485 milhões de acres, e também supera a estimativa do USDA, de 87,6 milhões.

Já a previsão para semeadura do trigo de primavera (com exceção do trigo duro) da IHS está em 11,51 milhões de acres, abaixo da projeção anterior de 11,61 milhões e também inferior aos 11,74 milhões de acres vistos pelos USDA.

A expectativa de plantio do trigo duro é de 1,53 milhão de acres, levemente abaixo da previsão da empresa em maio de 1,54 milhão, em linha com a estimativa do governo americano.

Para o sorgo, a IHS projetou plantações nos EUA de 7,35 milhões de acres, acima da previsão anterior de 7,15 milhões e também superior ao dado do USDA, que estimou 6,94 milhões de acres.

Ainda de acordo com a IHS, o plantio total de algodão para 2021 está estimado em 11,661 milhões de acres, recuando da previsão de 14 de maio de 11,681 milhões, e também abaixo da expectativa de 31 de março do governo, de 12,036 milhões.

(Reportagem de Julie Ingwersen)

