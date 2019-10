Iguatemi vende participação de 30% em shopping de Florianópolis

A Iguatemi fechou a venda de sua participação de 30% no Shopping Iguatemi Florianópolis para a Lumine por R$ 110,25 milhões. O valor, segundo a companhia, será pago à vista, e o múltiplo NOI (equivalente ao Ebitda das empresas de shopping) da operação é de 12,3 vezes.

A área bruta locável (ABL) total do Iguatemi Florianópolis é de 21.109 m2, e a parte equivalente da Iguatemi no empreendimento é de 6.333 m2. O Cap rate, ou seja, a receita anual com aluguel em relação ao valor do imóvel, é de 8,15%.