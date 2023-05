Iguatemi tem lucro de R$48,8 mi no 1º tri após prejuízo um ano antes

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 20:37 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A operadora de shoppings centers Iguatemi registrou lucro líquido de 48,8 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, revertendo prejuízo de 16,4 milhões de reais no mesmo período do ano anterior, conforme balanço financeiro publicado nesta terça-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 174,5 milhões de reais no trimestre, alta de 20,6% na base anual.

A receita líquida da companhia somou 267,1 milhões de reais, crescimento de 18,3% ano a ano, em meio aos aumentos de 15% nas vendas em mesmas lojas e, de 19,7% nos aluguéis em mesmas lojas.

(Por André Romani; Edição de Fabrício de Castro)

