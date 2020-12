Iguatemi: shoppings em SP terão só serviço essencial nos próximos fins de semana

A Iguatemi, em fato relevante, confirmou que por conta da determinação do governo do Estado, todos os seus shoppings em São Paulo permanecerão fechados entre os dias 25 e 27 de dezembro, e 1º e 3 de janeiro. Somente os serviços essenciais, como farmácias, clínicas de atendimento na área de saúde e supermercados serão abertos. Serão afetados os shopping centers Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi, Pátio Higienópolis, Market Place, Iguatemi Alphaville, Iguatemi Campinas, Galleria, Iguatemi Esplanada, Iguatemi São Carlos, Iguatemi Ribeirão Preto e Iguatemi São José do Rio Preto.

Veja também