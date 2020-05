Iguatemi reabre dois shoppings em Porto Alegre nesta sexta-feira

A administradora de shopping centers Iguatemi informou nesta quarta-feira, 20, que vai reabrir os shoppings Iguatemi Porto Alegre e Praia de Belas, ambos na capital gaúcha. A reabertura deve ocorrer nesta sexta, dia 22, em horário reduzido, das 12h às 20h. O público enquadrado no grupo de risco da covid-19 terá horário exclusivo, entre 11h30 e 12h. A decisão da empresa está baseada em decretos estadual e municipal publicados, respectivamente, em 13 e 19 de maio.

“Esta retomada será conduzida com o máximo de cuidado e responsabilidade, visando o bem-estar de todos. Adotamos diversas medidas de proteção e segurança, como o reforço das rotinas de limpeza, álcool em gel à disposição, áreas de alimentação intensamente higienizadas e com distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas e equipes treinadas para oferecer todo o suporte necessário aos nossos clientes”, diz a companhia, em comunicado.

Em 15 de maio, o Iguatemi já havia reaberto o I Fashion Outlet Novo Hamburgo, em Novo Hamburgo (RS). O primeiro empreendimento a voltar a operar foi o I Fashion Outlet Santa Catarina, na cidade de Tijucas, que retomou as operações em 24 de abril.

Os demais shoppings administrados pela empresa continuam fechados, respeitando as determinações de autoridades locais para o combate à pandemia do novo coronavírus. Nestes casos, são autorizadas a funcionar apenas as atividades essenciais e operações de delivery.

No fim de abril, o Iguatemi implementou um sistema de drive-thru em grande parte dos seus empreendimentos. A empresa mantém ainda a operação de e-commerce Iguatemi 365 para o Estado de São Paulo, plataforma que conta com mais de 250 marcas.