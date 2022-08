Iguatemi quer reorganizar fatia na Infracommerce, não participará de aumento de capital

reuters 12/08/2022 - 10:04 Compartilhe

(Reuters) – A administradora de shoppings centers Iguatemi informou nesta sexta-feira que iniciou estudos e tratativas para reorganizar seu investimento indireto em Infracommerce, mas sem alterar sua participação na empresa de infraestrutura de software para comércio eletrônico, atualmente de 11,2%.

Pela reestruturação, a participação da empresa de shopping centers no capital social da Infracommerce será detida por veículos exclusivos e domiciliados no Brasil o que resultará no resgate total das cotas detidas no Fundo Navigator.

“Esta reorganização tem como principal objetivo concentrar os investimentos realizados no âmbito do programa de corporate venture capital em um único veículo”, afirmou companhia em comunicado ao mercado, estimando que os principais passos da reorganização serão concluídos nos próximos 90 dias.

A Iguatemi reiterou que não tem planos de vender sua fatia na Infracommerce, mas disse que não pretende participar do aumento de capital privado aprovado pela Infracommerce na véspera, acrescentando, porém, que o tema será levado à decisão final do seu conselho de administração.

Na quinta-feira, o conselho de administração da Infracommerce aprovou aumento de capital privado com a emissão de até 80 milhões de ações para subscrição privada, a 5,01 reais por papel, em um total de até 400,8 milhões de reais.

Os acionistas Engadin, Núcleo, Megeve e Compass informaram à companhia que irão participar do aumento de capital no montante mínimo, em conjunto, de 170 milhões de reais, segundo o fato relevante da Infracommerce.

(Por Paula Arend Laier; edição de André Romani)