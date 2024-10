Iguatemi começa projeto de expansão do shopping de Brasília, que terá mais 90 lojas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 12:20 Para compartilhar:

A Iguatemi deu largada, nesta semana, ao lançamento comercial do projeto de expansão do seu shopping de Brasília, confirmando o plano de investimentos anunciado no começo do ano.

Neste momento de juros altos e custo elevado do capital, as maiores empresas de shopping centers no Brasil têm deixado de lado os planos para construir novos empreendimentos. A prioridade é investir na expansão dos shoppings já em operação, onde as vendas estão altas, e o risco de surpresas negativas é menor.

A expansão do Iguatemi Brasília abrirá espaço para a chegada de 90 lojas, 5 restaurantes, 4 cafeterias, 3 salas VIP de cinema, e uma alameda voltada para atividades de bem-estar, como spa, salão de beleza, lojas de cosméticos.

O shopping vai ampliar em 15,5 mil metros quadrados a sua área bruta locável (ABL), passando para 50 mil metros quadrados. O novo espaço será dividido em dois pavimentos, com área ao livre, que se conecta ao shopping já existente.

O aporte total no empreendimento será de R$ 236 milhões, sendo 64% disso a parte da Iguatemi, e os 36% restantes de sócios. As obras vão começar no primeiro trimestre de 2025 e irão até o segundo semestre de 2026, quando o novo espaço será inaugurado. Quando pronto, deverá gerar uma receita operacional (NOI, na sigla em inglês) adicional de R$ 39 milhões.

Inaugurado em 2010 no Lago Norte de Brasília, o shopping já tinha uma ocupação elevada e não havia espaço para atender a demanda de lojistas interessados em se estabelecer no local, especialmente grifes estrangeiras, conta o vice-presidente comercial da Iguatemi, Ciro Neto. Cerca de 90% do público do shopping é das classes A e B.

“A expansão atende, principalmente, à demanda de novas lojas internacionais de luxo, um segmento de alta produtividade por metro quadrado, que desejam entrar no Iguatemi Brasília e irão agregar valor e diferenciação ao shopping”, afirmou.

Outro destaque, segundo ele, é a abertura de mais salas de cinema, reforçando a aposta no segmento a despeito do avanço das plataformas de streaming. “O cinema faz parte da experiência dos shoppings e atraem o público. O cinema depende da safra de filmes. Quando a safra é forte, o fluxo também é. Essa é uma realidade absoluta”, disse. O Iguatemi Brasília já tem cinco salas e ganhará mais três do tipo ‘VIP’, com poltronas reclináveis e atendimento de garçons.