O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) soltou mais uma alfinetada para os aliados de Jair Bolsonaro em sua conta oficial do Twitter. Nesta quinta-feira (14), o parlamentar publicou um vídeo em que aparece vestido de palhaço. Com xingamentos e palavrões, Frota direcionou mensagens ao clã-bolsonarista, com indiretas aos filhos do presidente.

O vídeo inicia com a trilha de abertura da Voz do Brasil. Em seguida, Alexandre Frota aparece gritando como um vaqueiro, com o rosto coberto de maquiagem, nariz vermelho e peruca colorida. A voz do parlamentar também está distorcida, mais grave que o normal, acentuando o tom de ameaça.

“Diferente de você, o palhaço aqui tem RG e CPF. O palhaço aqui mete a cara”, disse Frota, mandando indiretas aos bolsonaristas. “Tá apagando os posts do Twitter? Eu te pego, filho de uma p***. Ninguém mais suporta”.

A provocação também recaiu sobre o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ). “ Você quase embaixador, covarde, menino de fralda. Que p*** de governo é esse?”, questionou Frota.