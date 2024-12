Igreja Mundial não paga dívida de imóvel, e Justiça autoriza arrombamento

A Justiça de São Paulo autorizou o arrombamento de um imóvel alugado pela Igreja Mundial do Poder de Deus – instituição fundada por Valdemiro Santiago. Segundo informações do UOL, a deliberação se deu em função de uma dívida no aluguel do apartamento, que não foi desocupado voluntariamente após a ordem de despejo.

Localizada no edifício Beverly Hills Residence Club, na Mooca, a propriedade era usada por pastores e devia cerca de R$ 75 mil pelo pagamento da locação. A ação foi aberta pela Terrantez Imobiliária e sentenciado pelo juiz Diego Bocuhy Bonilha.

O magistrado permitiu o uso da força policial para arrombar o apartamento, uma vez que não houve saída voluntária – mesmo depois de 60 dias desde a decisão de despejo.

“Ultrapassados mais de 60 dias desde que a sentença condenatória transitou em julgado, a Igreja não tomou nenhuma medida para a desocupação do imóvel”, declarou o processo.

A Igreja Mundial, por sua vez, não negou a existência da dívida, mas se defendeu com a alegação de que, assim como hospitais, asilos e estabelecimentos de ensino, as instituições religiosas desfrutam de uma maior proteção legislativa, com prazo de um ano para desocupação. A argumentação, porém, não foi acatada pela Justiça.

Histórico

Natural de Sorocaba, a Igreja Mundial do Poder de Deus foi fundada em 1998 por um dissidente da Igreja Universal, Valdemiro Santiago – conhecido como apóstolo Valdemiro. Em seu site, a instituição evangélica declara ter em torno de 6 mil templos.

Além da grande quantidade de filiais, a Igreja acumula cobranças judiciais derivadas de dívidas não pagas. De acordo com a Mundial, a fundação não possui fins lucrativos e “se mantém apenas da ajuda dos fiéis, mediante contribuições voluntárias esporádicas”.