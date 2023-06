Igreja mais famosa de Veneza passará por restauração milionária

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/06/2023 - 10:50 Compartilhe

VENEZA, 20 JUN (ANSA) – A Basílica de San Marco, icônica igreja do centro histórico de Veneza, passará por uma restauração de 3,2 milhões de euros.

O projeto engloba o interior e a fachada do templo católico, cuja construção foi concluída em 1617, e já deve começar nos próximos dias, segundo o primeiro procurador de San Marco, Carlo Alberto Tesserin.

A reforma será bancada com recursos do Ministério da Cultura da Itália e deve durar cerca de dois anos e quatro meses.

Os principais focos da restauração serão os revestimentos em pedra do átrio da basílica e a Capela do Santíssimo Sacramento, danificados pela cristalização do sal devido às recorrentes inundações em Veneza.

Atualmente, a igreja é protegida contra o fenômeno da “acqua alta” por uma barreira de vidro temporária e pelas comportas do sistema Mose, acionadas nos três acessos marítimos à Lagoa de Veneza toda vez que a maré supera os 110 centímetros. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias