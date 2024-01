Igreja em Roma promove ‘transição verde’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/01/2024 - 15:42 Para compartilhar:

ROMA, 3 JAN (ANSA) – A igreja de uma paróquia em Roma, na Itália, demonstrou ter levado a sério a mensagem ecológica do papa Francisco a respeito da crise climática ao instalar painéis solares, que fornecem boa parte da energia do templo.

O local também substituiu as lâmpadas incandescentes por LEDs de baixa emissão, e criou um jardim e pomar para oferecer frutas e vegetais para pessoas em situação de vulnerabilidade.

O bom exemplo é da paróquia de San Vigilio, no bairro de Ottavo Colle da capital italiana, com gestão do padre Alfio Tirrò, de 47 anos.

“Estamos seguindo as exortações contidas na encíclica papal Laudato sì. A emergência ambiental é vista no cotidiano, e nos pareceu natural combinar a produção de energia saudável e limpa com outros elementos igualmente vantajosos”, disse o sacerdote.

