Igreja de Fátima, em Portugal, homenageia Francisco e Leão XIV

SÃO PAULO, 13 MAI (ANSA) – Mais de 200 mil fiéis se reuniram nesta terça-feira (13) no Santuário de Fátima, em Portugal, para a peregrinação anual à santa, que hoje homenageou o falecido papa Francisco e seu sucessor, Leão XIV.

Jorge Bergoglio, falecido em 21 de abril, era muito conhecido em Fátima e um de seus devotos mais ilustres. Ele visitou o santuário duas vezes: a primeira, em 2017, para conhecer o lugar onde dois pastores portugueses foram canonizados, e a segunda, em 2023, quando celebrou a Jornada Mundial da Juventude.

Em memória a Francisco, a cerimônia de hoje utilizou um cálice de prata dourado que o pontífice deu a Fátima durante sua peregrinação em 2017. O objeto apresenta relevos na haste, no cálice e na coroa representando cenas da vida de Jesus.

Já Robert Prevost, eleito seu sucessor, também tem uma relação especial com o santuário: em 2019, Leão XIV dedicou uma oração de consagração diante da imagem peregrina da Virgem.

Para dar as boas-vindas ao novo líder da Igreja Católica, o cardeal brasileiro Jaime Spengler, que conduziu a homília desta terça em Fátima, fez uma oração para consagrar seu pontificado.

“Dá-lhe o dom do discernimento para saber identificar e seguir os caminhos de renovação da igreja; dá-lhe a coragem de não hesitar em seguir os caminhos sugeridos pelo Espírito Santo; dá-lhe o apoio nas horas difíceis do sofrimento para que supere com a caridade as provações no caminho da renovação da igreja”, pediu o bispo. (ANSA).