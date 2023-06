Igreja alemã é condenada a indenizar vítima de abuso sexual

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 13/06/2023 - 17:31 Compartilhe

Homem teria sido abusado mais de 300 vezes por padre da arquidiocese de Colônia na década de 70, quando era coroinha. Tribunal condenou igreja a pagar 300 mil euros à vítima, em decisão que abre precedente.A arquidiocese de Colônia, no oeste da Alemanha, foi condenada nesta terça-feira (13/06) a pagar 300 mil euros (R$ 1,6 milhão) de indenização a um homem que foi vítima de múltiplos abusos sexuais cometidos por um padre na década de 70.

O homem, de 62 anos, um ex-coroinha, teria sido abusado sexualmente mais de 300 vezes por um padre católico que já morreu.

O tribunal de Colônia condenou a arquidiocese onde o padre prestava serviço a indenizar a vítima, assim como a cobrir eventuais tratamentos futuros por danos psicológicos, segundo um porta-voz do tribunal.

A vítima havia pedido inicialmente 750 mil euros (R$ 4 milhões), e ainda cabe recurso da decisão. A arquidiocese não contestou as acusações contra o padre e não tentou alegar a prescrição do crime.

O tribunal não concedeu a maior indenização pedida porque entendeu que o homem felizmente não teve sua "vida destruída" apesar do crime. Ele se casou, teve filhos e conseguiu exercer uma profissão.

Já a vítima afirmou que teve que se submeter a muitos anos de terapia intensiva para se recuperar. "As lembranças continuam aparecendo para mim", ressaltou.

Decisão abre precedente

Esta decisão poderá alterar a forma como são pagas as indenizações às vítimas de agressões cometidas por padres. Até agora, a igreja na Alemanha tem concedido indenizações voluntariamente, após remeter o caso à Comissão Independente para o Reconhecimento (UKA), em Bonn.

As vítimas na Alemanha receberam um total de cerca de 40 milhões de euros, dos quais 28 milhões de euros em 2022.

De acordo com uma pesquisa acadêmica apresentada em 2018, pelo menos 3.677 crianças na Alemanha foram abusadas sexualmente por membros do clero entre 1946 e 2014. Como os autores não tiveram acesso a todos os arquivos da igreja, considera-se que o número real seja muito mais elevado. No entanto, todas as dioceses na Alemanha abriram inquéritos independentes para esclarecer a extensão dos abusos.

