IGP-M tem deflação de 0,72% em julho, após queda de 1,93% em junho, afirma FGV

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) acelerou em julho, com recuo de 0,72%, após queda de 1,93% em junho, informou nesta sexta-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador acumula queda de 7,72% nos últimos 12 meses e no ano, de 5,15%. A deflação de julho foi menor que a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcas, de 0,74%, mas ficou no intervalo, de -1,00% a 0,30%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) acelerou de -2,73% em junho para -1,05% nesta leitura. Com o resultado, o indicador de preços no atacado cai 11,47% nos 12 meses encerrados em julho e 7,94% em 2023.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) avançou de -0,25% em junho para 0,11% em julho, segundo a FGV. O índice sobe 2,78% em 12 meses e tem alta de 2,47% no ano. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) desacelerou de 0,85% para 0,06% no período e acumula alta de 3,15% em 12 meses e de 2,25% em 2023.

Quatro das oito classes de despesa do IPC-M que compõem o índice registraram aceleração no período: Alimentação (-0,33% para -0,15%), Educação, leitura e recreação (-0,55% para 1,15%), Transportes (-1,68% para 0,70%) e Despesas diversas (0,32% para 0,50%).

Em contrapartida, outras quatro classes de despesa desaceleraram no período: Habitação (0,41% para -0,61%), Vestuário (0,42% para 0,00%), Saúde e cuidados pessoais (0,41% para 0,05%) e Comunicação (0,14% para 0,10%).

Influências

As principais pressões para cima sobre a inflação ao consumidor em julho partiram de gasolina (-3,00% para 3,65%), passagem aérea (-3,87% para 5,88%), batata inglesa (-0,03% para 13,17%), plano e seguro de saúde (0,77% para 0,51%) e serviços bancários (0,00% para 0,63%).

Por outro lado, puxaram o índice para baixo tarifa de eletricidade residencial (1,37% para -2,83%), automóvel novo (-3,76% para -1,38%), perfume (0,83% para -2,99%), tarifa de ônibus urbano (0,24% para -1,55%) e leite tipo longa vida (-0,53% para -2,21%).

