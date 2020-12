IGP-M sobe 0,96% em dezembro e fecha 2020 com maior variação anual desde 2002

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) avançou 0,96% em dezembro, informou nesta terça-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A variação do indicador desacelerou em relação aos 3,28% de novembro. Com o resultado, o IGP-M encerrou 2020 com alta acumulada de 23,14%, a maior variação anual desde 2002 (25,31%).

Tanto o resultado mensal quanto o anual ficaram abaixo das medianas das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast, de 1,20% (intervalo de 0,98% a 2,20%) e de 23,45% (23,16% a 24,70%), respectivamente.

O alívio na taxa foi puxado pela desaceleração do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) de 4,26% em novembro para 0,90% em dezembro. Apesar do alívio, o indicador de preços no atacado acumulou alta de 31,63% em 2020, também a maior desde o resultado de 2002 (33,64%).

Na outra ponta, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) ganhou tração e avançou 1,21% em dezembro, após alta de 0,72% em novembro, informou a FGV. O indicador acumulou inflação de 4,81% em 2020, a maior desde os 6,25% de 2016.

O Índice Nacional de Custos da Construção (INCC-M) desacelerou de 1,29% em novembro para 0,88% em dezembro, conforme divulgado na última quarta-feira, 23. O indicador acumulou alta de 8,66% em 2020, a maior variação anual desde os 12,0% registrados em 2008.

