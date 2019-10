IGP-M sobe 0,68% na 1ª prévia de outubro ante -0,60% na 1ª de setembro, diz FGV

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 0,68% na primeira prévia de outubro, após ter recuado 0,60% na primeira prévia de setembro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 10, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumulou elevação de 4,80% no ano de 2019 e avanço de 3,16% em 12 meses.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem a primeira prévia do IGP-M de outubro. O IPA-M, que representa os preços no atacado, aumentou 1,02% em outubro, ante um recuo de 0,95% na primeira prévia de setembro. O IPC-M, que corresponde à inflação no varejo, apresentou queda de 0,01% na prévia de outubro, depois de uma redução de 0,09% em igual leitura de setembro. Já o INCC-M, que mensura o custo da construção, teve aumento de 0,11% na primeira prévia de outubro, depois da alta de 0,50% na primeira prévia de setembro.

O IGP-M é usado para reajuste de contratos de aluguel. O período de coleta de preços para cálculo do índice foi de 21 a 30 de setembro. No dado fechado do mês de setembro, o IGP-M teve queda de 0,01%.

IPAs

Medidos pelo IPA Agrícola, os preços dos produtos agropecuários subiram 0,63% no atacado na primeira prévia do IGP-M de outubro. Na mesma prévia de setembro, houve alta de 0,88%, informou a FGV. Já os produtos industriais no atacado, mensurados pelo IPA INdustrial, aumentaram 1,15% na primeira prévia de outubro, ante redução de 1,54% na mesma prévia do mês anterior.

Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os bens finais subiram 0,14% na primeira prévia de outubro, depois da queda de 0,04% na mesma prévia de setembro.

Os preços dos bens intermediários tiveram alta de 1,22% na prévia de outubro, ante uma queda de 0,59% na primeira prévia de setembro. Os preços das matérias-primas brutas avançaram 1,77% na primeira leitura de outubro, após uma redução de 2,37% na mesma prévia de setembro.