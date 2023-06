IGP-M cai 1,78% na 2ª prévia de junho, ante queda de 1,50% na mesma leitura de maio, diz FGV

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 8:20 Compartilhe

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) cedeu 1,78% na segunda prévia de junho, após queda de 1,50% na mesma leitura de maio, informou nesta terça-feira, 20, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O movimento foi puxado por mais um recuo na margem do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), de 2,58%, ante declínio de 2,21% no mesmo período em maio. Nesta leitura, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) também teve deflação, de 0,30%, após alta de 0,54% na segunda prévia do mês anterior. Em contrapartida, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou a 1,31%, após alta de 0,02% em maio.

